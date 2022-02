Le tribunal correctionnel de Verviers s'est penché sur un vaste dossier d'arnaques sur le net. Un jeune homme, né en 1995 et domicilié en région liégeoise, est poursuivi pour une soixantaine d'arnaques sur internet. Entre décembre 2016 et mars 2019, le prévenu a mis en vente sur des sites internet des objets dont il n'était pas en possession. Lors de l'audience, le jeune homme a expliqué qu'il traversait à l'époque, une période noire de sa vie. Sans emploi, sans adresse, il n'avait aucune source de revenu. Le prévenu a reconnu avoir publié environ 200 annonces et avoir procédé à 100-150 arnaques.

Pour obtenir l'argent versé par les clients, l'homme originaire de la région de Herve avait, un temps, mis à disposition le numéro de compte d'amis ou de personnes qui l'hébergeaient.

"Pour la plupart d'entre elles, ces personnes n'étaient pas au courant que l'argent versé sur leur compte provenait d'arnaques. C'est pour cette raison qu'elles ne sont pas poursuivies", a souligné le ministère public qui réclame, à l'encontre du prévenu, une peine de 30 mois de prison et 500 euros d'amende. Il ne s'oppose toutefois pas à une mesure de faveur.

Du côté de la défense, on rappelle que les actifs illégaux, qui s'élèvent à plus de 18.000 euros, ont permis de couvrir les frais du quotidien alors qu'il ne bénéficiait d'aucune source de revenu. Aujourd'hui, il touche du chômage et a une adresse fixe.

Jugement le 22 mars.