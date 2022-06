Installée le long de l’Ourthe depuis 30 ans déjà, l’entreprise de sports et loisirs The Outsider Ardennes & Activity développe aujourd’hui un tourisme de proximité et a vu, depuis la crise, son public se diversifier puisqu’à côté des adeptes néerlandophones, le tourisme francophone et local a gagné du terrain. Lors d’une saison normale, The Outsider Ardennes & Activity accueille près de 30 000 personnes et enregistre près de 10 000 nuitées dans ses différentes installations !

Outre la spéléologie en famille, la société propose depuis toujours des sorties en kayak même si la flotte a quelque peu diminué à la suite des inondations - une centaine d’embarcations ont été perdues, il a dès lors fallu en recommander une septantaine. L’Ourthe est à découvrir dès 4 ans avec des embarcations de 1, 2 ou 3 places.

L’activité Adrénalie, à Comblain-la-Tour propose une succession d’épreuves impressionnantes dans une ancienne carrière de 5 ha : pont indien de 67 m, spélébox et free jump !

Techniques de survie

The Outsider Ardennes & Activity organise aussi toute une série d’activités uniquement sur demande : bushcraft (qui rassemble les compétences et techniques de survie dites primitives en milieu naturel), initiation à l’escalade, laser battle (pas de douleur, que des rayons infrarouges), parcours challenger dans les bois de Fairon (un rappel, un mur, un pont indien, un pont commando et des tyroliennes), l’expédition busch (une activité ludique qui se déroule dans la forêt sous forme de team building)…

L’accueil touristique est situé avenue de l’Ourthe, 23 à 4180 Hamoir et est ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h ; info@theoutsiderardennes.be ou 086/214.042.