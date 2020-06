Ce jeudi, Liège inaugurera un nouveau musée. À savoir en l’espèce le Trinkhall Museum, soit l’ancien Mad musée qui a été rénové et étendu.

Lequel, comme rappelé par son directeur Carl Havelange, sera "entr’ouvert". "Vu le contexte sanitaire, le lieu sera accessible du jeudi au dimanche, et ce à raison de trois plages horaires de 15 personnes maximum".

Une configuration minimaliste que ce dernier assume et qui ne remet pas en cause son ambition. Et de rappeler que tout a débuté au départ de l’ASBL Créahm (Créativité et handicap mental), laquelle a été fondée par Luc Boulangé.

Le but avoué étant selon Carl Havelange de "célébrer la création artistique des personnes handicapées". Ce qui a été fait au départ d’une collection de 300 œuvres évocatrices.

Si l’occupation du bâtiment historique du Trinkhall, dû à l’architecte moderniste Maurice Chalant, devait être temporaire, il n’en fut rien. Ce "repère architectural" situé dans le parc d’Avroy et propriété de la Ville de Liège s’est révélé inadapté à l’évolution du musée.

Dès 2008, le cabinet Beguin-Massart s’est attelé au projet de rénovation et d’extension. Aux dires de ses auteurs, "les lignes de force architecturales sont toujours d’actualité". La surface d’exposition a ainsi été quintuplée à l’intérieur d’une enveloppe translucide.

L’espace dédié aux expositions se concentre au premier étage du bâtiment auquel il faut ajouter une salle dite "champignon" et une "black box". Le Trinkhall Museum abrite une collection internationale d’art contemporain riche d’environ 3 000 pièces.

"Il est question d’aller bien au-delà de l’art brut et des ateliers du Créahm", souligne son directeur. Lequel lui préfère une notion d’art situé plus en phase avec son temps.

L’importance du centre de documentation et de la brasserie est mise en évidence. Quant à la programmation, elle aura pour thème lors de la première saison les visages.