Trois frères de Seraing collectent du gel désinfectant pour le Bois de l'Abbaye © D.R. Liège Jessica Defgnée

Comme dans bon nombre de foyers, le coronavirus et les inquiétudes qu’il génère se sont invités à la table du petit-déjeuner de cette famille sérésienne… “Nous suivons les infos et nous étions interpellés par le manque de matériel et produits en milieux hospitaliers. Des connaissances proches nous l’ont confirmé. Alors quitte à ne rien faire en raison du confinement autant le faire de manière utile”, souligne Faustin Canei, 22 ans, l’aîné de la fratrie. C’est ainsi qu’a émergé l’idée d’organiser une collecte de gel hydroalcoolique au profit de l’hôpital au sein duquel ils sont nés, soit le Bois de l’Abbaye à Seraing. Comment ? En invitant la population à déposer du gel désinfectant à la permanence qu’ils assurent, tout en se relayant et avec un dispositif favorisant la distanciation sociale, place du Souvenir à Seraing. “Des gens ont fait des réserves avant qu’on n’en trouve plus. Vu qu’ils sont confinés, du savon et de l’eau chaude suffisent à domicile. Alors oui, cela représente une dépense pour eux mais, en cette situation de crise, c’est le moment d’être solidaires et de se serrer les coudes”, poursuit Faustin. Alors si vous disposez de gel désinfectant, rendez visite (à distance…) à Faustin, Cyprien et Félix chaque après-midi de 12 h à 17 h. Un ramassage à domicile est possible en cas d’incapacité à se déplacer. Infos: 0499/25 72 98.