Karine qui habite en plein centre de Pepinster a eu la chance de croiser ces personnes qui ont eu le courage de monter sur les toits pour sauver les habitants prisonniers de leurs maisons entourées par les eaux. "Au départ, les choses n’étaient pas graves", explique Karine qui se sent à juste titre comme une miraculée. "Je n’ai pas réussi à dormir de la nuit. Je voyais la Vesdre qui se remplissait de plus en plus. J’allais voir toutes les heures."

L’angoisse a commencé à monter.