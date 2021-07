Les catastrophes se multiplient en province de Liège., commentent les pompiers. Le Val Benoît, Vaux-Sous-Chèvremont et Chênée sont extrêmement touchés. A Chênée, l'Ourthe est sortie de son lit et les habitations sont à peine encore visibles. Des personnes doivent être évacuées par les services de secours. C'est notamment le cas d'une mère et ses trois enfants.

Comme si les simples inondations ne suffisaient pas, on nous annonce également que trois maisons sont actuellement en feu. Le problème, c'est qu'elles sont inaccessibles aux pompiers pour tenter d'éteindre les flammes et que des personnes sont coincées à l'intérieur!