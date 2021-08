Sameh 33 ans, Imed 37 ans, Souhail 22 ans, Tarek 22 ans et Wendy 25 ans encourent des peines allant de 12 mois à 30 mois de prison ferme pour leur implication à des degrés divers dans un important trafic de cocaïne et du cannabis qui s’est déroulé dans la région liégeoise pendant, selon la thèse du parquet, de longues années. Le parquet a également requis des confiscations pour un montant total de trois millions d’euros !

Le ministère public estime que les intéressés auraient mis sur pied un trafic qui a prospéré entre l’année 2016 et décembre 2020. Lorsqu’un des suspects était arrêté, il était immédiatement remplacé par un autre dealer. Ce trafic était notamment actif non loin de la place Saint-Jacques à Liège où se trouve le siège du CPAS de la ville de Liège. Il était de cette manière facile de tenter les bénéficiaires des allocations d’acheter de la drogue lorsqu’ils venaient de recevoir de l’argent. Cette vente a été découverte à la suite d’une agression.

Lors d’écoutes téléphoniques, les policiers ont eu la surprise de découvrir que certaines des personnes mises sur écoute consommaient des stupéfiants. Les enquêteurs ont pu non seulement résoudre cette agression, mais aussi porter un arrêt à ce trafic. Les clients ont rapidement impliqué les suspects dans la vente de stupéfiants. Plusieurs personnes ont été interpellées. Certains suspects ont déjà été condamnés pour avoir commis des faits similaires. Selon le parquet, dès leur sortie de prison, ils ont recommencé à dealer.

Les prévenus ont présenté des aveux partiels. Ils ont nié avoir agi dans le cadre d’une association de malfaiteurs. À la défense d’un des prévenus, Me Adrien Croisier a estimé que le dossier avait été particulièrement mal monté et que l’on ne pouvait pas démontrer l’importance du trafic à la lecture des auditions des clients. L’avocat a plaidé la limitation de la période infractionnelle et la clémence.