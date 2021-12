A l’instar de certains établissements scolaires, l’école fondamentale Radelet – située avenue de Douai à 4101 Seraing - est dotée de plusieurs pavillons qui servent actuellement de classes à de nombreux élèves.

Malheureusement ces constructions s’avèrent dorénavant vétustes et ont d’ailleurs fait l’objet de plusieurs problèmes majeurs, à savoir notamment des infiltrations d’eau sur les structures.



Afin de permettre aux enfants qui fréquentent l’établissement de pouvoir bénéficier de classes de qualité, parfaitement en règle avec les normes établies et surtout adaptées à leur nombre qui ne cesse de croître, la Ville de Seraing – sous l’impulsion de l’échevin de l’Enseignement, Alain Decerf – a décidé d’y construire trois nouvelles classes.

La procédure a été lancée en 2019.

Ce projet d’envergure, d’un montant estimé à 591.185,04 €, a été approuvé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une subvention qu’elle octroiera à la Ville par le biais de son Programme Prioritaire de Travaux ; celle-ci s’élèvera à 80% du montant de l’investissement. Son

marché a également été attribué à l’auteur de projet la même année, soit en 2019 : AM - LACASSE-MONFORT & SYNERGIE ARCHITECTURE. Après quoi, le permis d’urbanisme a été obtenu le 1er mars 2021.

Lors du conseil communal de ce lundi 13 décembre, une étape supplémentaire a été franchie dans la concrétisation de ce projet. En effet, les conseillers ont voté favorablement pour le lancement des offres relatives aux travaux qui se divisent en trois lots : Le premier concerne les abords, le gros œuvre et les finitions ; Le second concerne le système de ventilation et d’air conditionné ; Le troisième concerne l’électricité.

En considérant le fait que ces offres sont attendues pour le mois de mars 2022, le chantier devrait normalement débuter pour le mois d’août 2022 et durer 210 jours ouvrables.