C’est un banal contrôle routier qui, samedi, a complètement dégénéré.

Au départ, trois policiers de la zone de Hesbaye ont remarqué la présence d’une petite VW Lupo à bord de laquelle se trouvaient… 9 personnes.

Les policiers ont alors décidé de stopper le véhicule pour un contrôle de base. Une fois la voiture immobilisée à Oreye, Laurent le passager, est sorti en disant, que c’était lui qui conduisait, l’homme était manifestement sous l’emprise de la boisson et s’est dirigé vers les 1er policier, n’hésitant pas à d’emblée lui asséner un violent coup de poing au visage.

Le policier a alors tenté de le maîtriser, aidé par ses deux autres collègues qui, eux aussi, ont reçu des coups, sous les yeux médusés des huit autres occupants de la voiture, dont cinq enfants. Ce lundi, les trois policiers étaient en incapacité de travail.

Finalement, le violent a été immobilisé, non sans avoir entendu une multitude de noms d’oiseaux et de menaces envers eux et les membres de leurs familles.

Ramené au poste de police, Laurent a finalement été déféré au parquet de Liège, dans la journée de dimanche.

Là, contre toute attente, il a été remis en liberté ! Une décision qui ne fait évidemment pas plaisir et ce, même Laurent, déjà connu pour plus d’une centaine de faits, devra répondre de ses gestes devant le tribunal correctionnel, dans le cadre d’une procédure accélérée.

Un mois après la violente agression de Maxime Pans, le policier liégeois qui, le 9 septembre dernier a été touché d’une balle en pleine tête, on peut s’étonner de voir pareille situation déboucher sur une telle décision judiciaire, alors qu’il était question de plus de sévérité contre ce genre de fait.