Une personne a été blessée au thorax peut-être à la suite d’une première rixe

Ce lundi dans le courant de l’après-midi, sept personnes ont été interpellées à la suite d’un coup de couteau porté au thorax d’un homme à Trois-Ponts un peu plus tôt dans la journée. Aux environs d’une heure cet après-midi, un homme a reçu un coup de couteau au thorax à Trois-Ponts. Les jours de la victime n’étaient pas en danger. A la suite de ces faits, les autorités ont interpellé sept personnes qui pourraient être impliquées de près ou de loin dans ce coup de couteau. " Il est important de faire la lumière sur les faits avant de se prononcer", indique Gilles de Villers Grand Champs, premier substitut au parquet de Verviers. "Selon certains témoignages, une première rixe aurait eu lieu vendredi et ce coup de couteau s’inscrirait dans les faits. Il est trop tôt pour se prononcer concernant les causes exactes. Il fait attendre que tous les protagonistes soient entendus pour pouvoir se prononcer. On pourra alors y voir plus clair. Rien n’indique que les sept personnes interpellées seront maintenues en détention par la suite et sont réellement en lien avec les faits." L’enquête suit son cours.