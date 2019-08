Quatre suspects ont été interpellés et déférés au parquet de Liège.



Les pompiers de Liège ont été appelés durant la nuit de vendredi à samedi pour trois voitures en feu.

Et ce vers 1h30 à hauteur du Jardin Botanique de Liège. D'abord, rue Fusch et 30 minutes plus tard, rue Charles Morren.

Lors de l'intervention rue Fusch, l'incendie s'est propagé à une autre voiture située à côté de celle incendiée.

Rue Charles Morren, la police de Liège a remarqué qu'un vol avait été commis dans la voiture incendiée.

Si les flammes ont été rapidement maitrisées par les pompiers, le caractère ciminel de ces incendies ne fait pas de doute.



Peu après 2h, quatre suspects repérés par un témoin ont été interpellés et entendus par la police.

Niant les faits qui leur sont reprochés, ces derniers ont été déférés ce samedi au parquet de Liège.

Selon le magistrat de garde, le dossier devrait être mis à l'instruction avec un mandat d'arrêt sollicité à leur encontre.