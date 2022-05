Du vendredi 20 au dimanche 22 mai se déroulera le 3e rendez-vous culturel au château de Harzé. Trois artistes sont annoncés : Marie-Jeanne Gilles qui dévoilera ses toiles figuratives vives et instantanées, ses portraits, ses compositions florales et ses paysages, le tout avec une peinture généreuse travaillée essentiellement au couteau ; Céline Wislez, peintre autodidacte qui s’inspire de nombreux artistes et qui propose un art spontané et fascinant ; enfin, Apolline Sarlet jeune artiste passionnée par le dessin et la peinture acrylique sur toile, qui se lance pour la première fois dans l’aventure d’une exposition, fera découvrir ses toiles et ses boîtes à bijoux en bois… un travail inspiré par la culture asiatique pour ses créations.

Le vernissage est programmé à 19 h. L’exposition aura lieu dans la salle Henoumont et sera ouverte le vendredi de 17 h à 21 h et le samedi et dimanche de 13 h à 18 h. (non accessible aux PMR).

Et une conférence sur l’Ourthe-Amblève

En marge de cette exposition, une conférence donnée par René Henry sur le thème de L’Ourthe-Amblève et les grands bouleversements qui modifièrent le quotidien de sa population dès les premières années du XIXe siècle, est également proposée. Cet exposé sera également donné dans l’une des salles du château de Harzé le samedi 21 mai 2022 de 14 h à 16 h 30. L’entrée est fixée à 5 € (info : 04/364.05.47).

Ces expositions, accessibles gratuitement, sont réunies sous le label Rendez-vous culturels et sont nées à l’initiative de l’échevinat de la Culture, en collaboration avec le château de Harzé. Elles permettent à une vingtaine d’artistes de la région Ourthe-Vesdre-Amblève de présenter leurs créations sous diverses formes : peintures, photographies, sculptures, céramiques et de promouvoir ainsi la culture sur notre commune.