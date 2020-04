Décision prise par les autorités communales, en vidéoconférence

Mesures de précaution obligent, les conseillers communaux de Trooz se sont "réunis" en commission ce lundi 27 avril... grâce à une vidéoconférence. Ils ont ainsi pu faire le point sur une série de décisions prises par le Collège depuis le début du confinement. Le bourgmestre a notamment rappelé les différentes mesures prises pour aménager le travail et garantir la continuité du service public communal depuis le début du confinement.

Au niveau des masques, le Bourgmestre a fait le point sur la distribution des masques aux différents corps médicaux ces dernières semaines. Par ailleurs, "concernant la distribution aux citoyens, la commune travaille en étroite collaboration avec les communes de l’arrondissement (Liège Métropole) et tout est mis en œuvre pour fournir rapidement des masques en tissu aux habitants. 900.000 masques sont en commande auprès de sociétés et 400.000 en fabrication par des bénévoles dans les 24 communes", a rappelé le mayeur non sans préciser que la commune de Trooz avait aussi anticipé la question des délais et avait donc commandé directement 8500 masques "qui devraient arriver le week-end prochain. Donc un premier masque pourrait être remis aux habitants de Trooz dans le courant de la semaine prochaine, à partir du 6 mai. Cette distribution se fera « en porte-à-porte » et une notice explicative sera fournie. Les lots via Liège Métropole arriveront après le 15 mai et un second masque devrait alors être distribué".