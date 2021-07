Inondations Une pile du pont de la Grand’Rue a été emportée...

Le travail ne cesse pas dans la vallée de la Vesdre, ravagée par les inondations et, à Trooz comme à Pepinster ou Chaudfontaine, certains chantiers sont plus urgents que jamais.

Ici en effet, l’électricité fait encore défaut à une majeure partie des habitants qui ne cessent de sortir des déchets de leur maison… mais les services de la commune et des sociétés privées (réquisitionnées) sont également à pied d’œuvre pour sécuriser certains points noirs de l’entité. C’est notamment le cas du pont de Trooz situé dans la Grand’Rue… Le passage est interdit à toute circulation automobile et pour cause. "Une pile du pont est tout simplement partie sous la pression de l’eau", nous indique ce responsable des travaux. "Je l’ai vu partir de mes propres yeux." L’une des trois piles (pas la centrale) a en effet été emportée par la Vesdre déchaînée. Fort heureusement, le pont n’a pas cédé.