Le diocèse de Bruges et ses bénévoles organisent, en collaboration avec la commune de Trooz, un grand marché gratuit de dons ce samedi 2 avril, de 12h à 19h, au Hall Omnisports de Trooz, rue de l'Eglise 22. Ce marché est organisé à destination des sinistrés de Trooz et environs. "Vous êtes sinistré ? Vos assurances n'ont pas pu vous dédommager comme vous l'espériez ? Alors venez nous voir !", lancent les bénévoles organisateurs. Il sera possible d'y trouver : des produits d'entretien, produits de soin, literie, électroménagers, vêtements pour tous les âges, jouets et jeux, accessoires, bicyclettes, tout pour la cuisine, et bien plus encore.

La distribution des dons sera encadrée par des responsables.



Entrée libre sur présentation de l'attestation de sinistré.

Pour toute question, vous pouvez contacter l'Administration communal via le 0498627821.



Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.