Bonne nouvelle pour les citoyens de Trooz… dix mois après les terribles inondations qui n’ont pas épargné la commune (plus de la moitié des habitations ont été sinistrées), les autorités locales ont annoncé, ce lundi 16 mai, que l’administration communale et ses différents services étaient rassemblées dans un seul et même lieu.

Comme nous l’avions évoqué, les services sont donc rassemblés dans l’ancien musée Auto-Rétro, situé Grand’Rue 216 à Trooz. L’administration n’a donc pas encore retrouvé ses "quartiers" d’origine mais "cela va grandement faciliter l’accueil du public", se réjouit-on à Trooz.

En pratique et comme l’ont précisé les autorités, le service Population-Etat Civil et celui des Finances sont installés dans un container. Le premier est ouvert tous les matins de 9 h à 12 h et le mercredi et le vendredi de 13 h à 15 h. Les permanences du samedi reprennent aussi de 9 h à 12 h, avec rendez-vous pour certains services (naissance, mariage, décès, divorce, cohabitation légale, nationalité, reconnaissance pré et postnatale et service des étrangers). Le service des Finances est quant à lui ouvert du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 14 h 30.

Les autres services (travaux, urbanisme, jeunesse, culture…) sont situés dans la salle l’Auto-Rétro et sont accessibles du lundi au jeudi (8 h 30 - 16 h) et le vendredi (8 h 30 - 15 h). Enfin, le CPAS est également installé dans un container… accessible du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 14 h 30.

À noter que ces nouvelles installations nécessitent des transferts informatiques qui auront lieu les lundi 30 et mardi 31 mai. Les services communaux seront donc fermés ces deux jours.