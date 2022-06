L'ancien échevin de Trooz, André Dombard, est décédé ce vendredi 24 juin, a-t-on appris... fait particulier, l'homme avait planifié l'annonce de son décès sur les réseaux sociaux, comme l'ont indiqué nos confrères de la RTBF.

"La mort est une maladie qui se contracte à la naissance, sans espoir de guérison. Le principal, est de ne pas avoir de regrets", a-t-il laissé comme message. "Lorsque vous lirez ces lignes, je serai rentré dans le sommeil définitif. Mes cendres seront bientôt en route vers l’urne."

À Trooz, André Dombard était une figure politique incontournable. L'homme a en effet siégé à Forêt puis à Trooz (après fusion des communes) et fut élu durant plus de 40 ans. Il fut conseiller mais également échevin... communiste. L'homme est en effet à la base du rapprochement entre la gauche locale et les Écologistes, ce qui avait donné naissance au groupe Ecova.

Il avait décidé, pour des raisons de santé, de se retirer de la vie politique il y a deux ans déjà.