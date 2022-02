Lundi soir au conseil communal de Trooz, il a été beaucoup question de sous ! Les conseillers ont ainsi adopté les dotations pour la zone de police Secova et pour la zone de secours. Ils se sont également penchés sur le budget du CPAS qui voit la part communale croître à la suite de l’augmentation des missions exercées par cette institution pour venir en aide aux sinistrés (soutien au relogement, soutien psychologique, aides sociales). Cette augmentation de l’ordre de 250 000 € sera compensée par l’arrivée de différents subsides.

Une bonne nouvelle a aussi été annoncée en séance puisque la Croix-Rouge, via son projet Guichet, alloue à notre commune 606 000 € pour poursuivre des actions au bénéfice des personnes sinistrées.

Concernant les déchets, le taux de couverture du coût vérité a été fixé à 96 %. Pour rappel les dépenses relatives à la gestion des déchets ménagers dans une commune doivent être couvertes par des recettes spécifiques. Le taux de couverture du coût-vérité se calcule donc en divisant l’ensemble des recettes concernées par l’ensemble des dépenses. Ce taux reste donc faible dans la commune. Et la taxe immondice est inchangée.

Le collège a pris des mesures pour alléger la charge des ménages avec enfants de moins de 2 ans vu que les langes doivent désormais être jetés dans les conteneurs noirs. Une réduction de 15 € par enfant sera accordée.

Une campagne d’information sera lancée pour promouvoir l’utilisation de langes lavables et la prime prévue par Intradel. En effet, Intradel et la commune en soutiennent l’utilisation via une prime d’achat (ou location) de langes lavables pour un montant équivalent à 50 % des factures d’achat, plafonné à 200 €, ou pour un montant de 70 € pour la location.