À Trooz, six mois après les inondations, "on est toujours en train de déblayer les crasses dans les rues", nous explique le bourgmestre Fabien Beltran. L’intercommunale Ecetia a été mandatée pour réaliser une étude afin de préparer la rénovation des bâtiments communaux, "ce qu’il faudra supprimer, agrandir…". La commune devra également reconstruire ses trottoirs et voiries, en collaboration avec la Région. "Tout est à refaire". l’année 2022 sera celle de la reconstruction. "On va essayer d’avancer plus vite là où les infrastructures sont les plus détruites". En matière d’aide, 600 repas sont encore distribués chaque jour sur 5 points de distribution. Quant au relogement, près de 70 familles sont en attente d’êtres relogées malgré les solutions trouvées : 42 habitats modulaires à Blegny, logements sociaux,... "Nous avons actuellement 80 logements en gestion propre". Prochainement, quinze nouveaux logements modulaires seront installés à Fraipont.