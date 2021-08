Trooz La Cité de la Fenderie n’est plus accessible depuis les inondations. Reportage…

Il y a moins de deux mois encore, la Vesdre qui enlace presque poétiquement la Cité de la Fenderie à Trooz, était perçue par ses habitants comme une frontière rassurante, gage immuable d’une tranquillité acquise. Dans cette circonvolution naturelle de la rivière vivent depuis plus de 40 ans déjà une quarantaine de familles. Seuls points d’accès à cette cité sociale bucolique : un petit pont (de la Fenderie) et une petite voirie sinueuse qui enjambe un canal puis le chemin de fer pour se perdre dans les campagnes olnoise. Aujourd’hui pourtant, l’un et l’autre sont impraticables… littéralement ravagés par les inondations du siècle survenues le 15 juillet dernier. En quelques heures, ce paradis est devenu un enfer et, désormais, le quartier est coupé du monde. Le chaos s’est installé ici comme ailleurs, pour une durée indéterminée.

Dans ce gouffre, un miracle toutefois… lors du déluge, les habitants de la Fenderie - 35 familles vivaient sur place - ont pu compter sur la solidarité des habitants d’Olne et de Gélivaux, grâce à qui ils ont pu fuir, par le chemin aujourd’hui dévasté. Depuis, l’accès à la cité est toutefois interdit ; décision logique prise par le propriétaire vu l’état des routes et des habitations… La Société de logements publics le Foyer Fléronnais a pu reloger l’ensemble des habitants et compte tout faire pour réhabiliter les lieux (lire ci-après). La vie de la cité est donc mise entre parenthèses, inéluctablement…

Urgence

Ici pourtant, il y a bien une urgence. Car si d’une extrémité à l’autre de la vallée de la Vesdre