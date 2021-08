Depuis les inondations des 14 et 15 juillet derniers, de nombreux camions circulent en région liégeoise, dans le cadre de l’évacuation des déchets. Actuellement, ce charroi est fortement concentré sur le pont de Wandre, ce qui a pour conséquence de surcharger celui-ci en nombre de camions et en poids, ont indiqué les autorités communales de Herstal. “Ces camions évacuent donc les déchets amenés par les inondations. Cela crée énormément d’embouteillages et nécessite de planifier leur passage. La police analyse les possibilités de déviation et nous informera le plus rapidement possible. Dans l’attente de solutions, évitez de prendre ce tronçon”, conseillent encore les autorités.