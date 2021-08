Les images ont fait le tour du monde… sur cette autoroute A 601 que l’on qualifiait de fantôme - ce tronçon reliant l’E 40 à l’E 313 à Liège était abandonné depuis plusieurs années - des centaines de milliers de tonnes de déchets furent entreposés en quelques jours. Suite aux inondations en effet, la problématique de la gestion de déchets charriés par les eaux s’était rapidement posée… Que faire de toutes ces carcasses de voitures emportées par l’Ourthe, la Vesdre, la Meuse ? Que faire de ces caves vidées par ces dizaines de milliers de sinistrés ? Les parcs d’Intradel furent rapidement saturés. La solution fut donc d’entreposer l’ensemble de ces déchets sur ce tronçon d’autoroute abandonnée… en quelques jours, les 5 kilomètres de l’A 601 s’étaient transformés en décharge géante.

Dans la foulée, c’est vers le centre de tri du Wérihet que les déchets ont été stockés. Ici, Intradel disposait d’un espace plus pratique pour "broyer" le tout. On parlait de 6 000 tonnes de déchets par jour ; mais cela a aussi fini par agacer le voisinage…

C’est une des raisons pour lesquelles les autorités liégeoises ont décidé de stopper cet entreposage, tout comme cela avait été décidé pour l’autoroute A 601.

"Depuis le 16 juillet de nombreuses réunions visant à accélérer l’évacuation et le traitement des déchets ont eu lieu avec les services du Gouverneur, l’administration de la Région wallonne, Intradel et la Ville de Liège", indiquent les autorités. "Conscientes des nuisances induites par cet entreposage pour les riverains du site Werihet, une nouvelle réunion spécifique au dépôt temporaire de Wandre a eu lieu ce jeudi 5 août avec l’ensemble des intervenants… Il a été convenu : qu’il n’y aurait plus de dépôt sur le site du Wérihet à partir de ce jour ; qu’il n’y aurait plus d’activités sur le site en soirée et les week-ends ; qu’Intradel maintiendrait le rythme d’évacuation de 750 tonnes de déchets par jour"…

Un groupe de travail a déjà pour mission de déterminer rapidement les modalités de gestion des déchets.