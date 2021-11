Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la boîte e-mail du GRACQ Liège, les témoignages et les appels à l’aide de personnes victimes de vol(s) de vélo(s) se multiplient. En rue, dans une cage d’escalier, dans un parking à accès limité sur son lieu de travail ou dans un garage sécurisé, le phénomène semble prendre de l’ampleur ces derniers mois.

Pour vérifier cette tendance et objectiver le sentiment d’insécurité qui règne au sein de la communauté cycliste de Liège, des bénévoles du GRACQ Liège ont mené une enquête au printemps dernier. Et le résultat était celui que le GRACQ pressentait : les vols de vélos ont doublé en 2021 et les méthodes évoluent !

En effet, à la mi-2021, des bénévoles du GRACQ Liège ont recueilli près de 250 témoignages de victimes de vols intervenus en 2019, 2020 et de janvier à juin 2021 via un questionnaire en ligne diffusé au sein de la communauté cycliste de Liège.

"Ces témoignages de première main nous permettent d’établir des tendances sur les circonstances du vol, le lieu de vol, le moment du vol, le type de vélo et de cadenas", explique le GRACQ. "Nous avons également recueilli des données inconnues de la police auprès de personnes (30 % des répondants) qui n’avaient pas déposé plainte."

Retrouver son vélo

Les résultats compilés concernent les années 2019, 2020 et, partiellement, 2021. L’année 2020 ayant été marquée par une période de confinement strict de plusieurs semaines, seules les données de 2019 et 2021 (de janvier à juin) ont été utilisées pour procéder à une comparaison et une analyse de l’évolution de ce phénomène.

Et, sans surprise, les vols de vélos recensés dans l’enquête connaissent une nette augmentation en Cité ardente. Ainsi, sur les six premiers mois de 2021, l’enquête recense presque autant de vélos volés (63) que sur l’ensemble de l’année 2019 (73). "On peut ajouter à ces 63 vélos, 42 vélos déclarés volés depuis la fin de notre enquête sur le groupe Facebook ‘vélo volé Liège’."

Notons que les vols 2019 sont probablement sous-estimés, vu le temps passé, les victimes se sentent peut-être moins concernées par cette enquête.

Le vol de vélos attachés dans un garage fermé est en progression. Un élargissement de la zone de vol est également constaté. Alors que ce phénomène se concentrait sur le centre-ville, les quartiers périphériques sont dorénavant touchés.

Un autre enseignement concerne le vol de vélos à assistance électrique (VAE) qui connaît une progression de 20 % ! "La croissance des VAE dans le parc combiné à leur coût plus élevé entraîne sans aucun doute un risque de vol accru qui se confirme dans les chiffres. Si le vol de vélos cargo est également en hausse, les vols de vélos sans assistance, les VTT et les vélos pliables semblent, eux, se tasser."

Dans 70 % des cas, une plainte a été déposée. Puis, selon le GRACQ, seulement 9 % des personnes ayant déposé plainte ont reçu des nouvelles de la police. En outre, à peine 10 % des vélos ont été retrouvés.

Du coup, selon les intervenants, le moyen le plus efficace pour retrouver son vélo reste "par ses propres moyens" (31 %) devant une mobilisation sur les réseaux sociaux (17 %). La police n’aurait permis de retrouver le vélo des personnes interrogées que dans 9 % des cas.

Des solutions

La vie des cyclistes à Liège n’est pas une sinécure tant les aménagements manquent ou ne sont pas (encore) pensés pour les usagers. Si, en plus de cela, les personnes se déplaçant à vélo ne sont pas assurées de retrouver leur monture après leur journée de travail, leur shopping ou dans leur garage au petit matin, il y a fort à craindre que l’essor du vélo à Liège ne sera que plus difficile encore, malgré la volonté de la population et des autorités.

Il est donc vital d’apporter une réponse à la hauteur du phénomène du vol et pour cela, les réponses, tout comme les acteurs concernés, sont multiples.

Une première réunion s’est tenue à la mi-octobre rassemblant le Gracq et les autorités communales et policières. Les autorités communales et la zone de police se sont engagées à définir un plan d’action dans le mois. "Nous espérons vivement que celui-ci ne sera qu’une première étape. Il est en effet important à nos yeux de rassembler tous les acteurs concernés pour proposer des actions de sensibilisation et de répression concertées. Nous espérons vivement qu’un groupe de travail soit rapidement mis sur pied avec l’ensemble des acteurs de terrain", explique-t-on au Gracq.

Une priorité

Et le Gracq de proposer plusieurs actions comme l’extension à la Wallonie de la plateforme d’enregistrement de vélos mybike.brussels avec des actions pour enregistrer son vélo durant la Semaine de la mobilité, dans les écoles et entreprises, lors d’événements "vélo".

Le Gracq pense également à la création d’un réseau de parkings sécurisés mêlant acteurs publics (administrations, gares, lieux culturels…) et privés (chez l’habitant et les gestionnaires de parkings) similaire au projet Cyclo Parking mis en place en région de Bruxelles-Capitale.

Le Gracq pense également à l’exemplarité des pouvoirs publics en proposant une offre de stationnement proportionnée au développement envisagé de l’usage du vélo (10 % des déplacements) et non sur base de la demande actuelle. "Cette offre doit couvrir l’ensemble des besoins (sécurisation en fonction du lieu et de la durée du stationnement). L’offre en stationnement doit être notamment adaptée à l’essor important des VAE dont le coût élevé implique aussi un risque de vol plus élevé."

Et si la prévention ne suffit pas, il faut aussi penser à la répression avec l’intégration de la thématique du vélo (vol et stationnement illicite sur les aménagements cyclables) dans les priorités de la zone de police de Liège et du parquet.