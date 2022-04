L'égalité Femme-Homme est aujourd'hui une réelle préoccupation à Liège... notamment depuis que la Ville s'est dotée d'une échevinat de l'égalité spécifiquement dédié à cette question. Mais réclamer une "parité" dans absolument tous les secteurs de notre socité est-elle une démarche pertinente ? Pour certains, c'est un objectif à atteindre... y compris dans le monde du spectacle.

Aujourd'hui, c'est le festival des Ardentes qui est pointé du doigt par certains observateurs, sa programmation étant tout simplement "pauvre" en... femmes. En effet, sur les 80 artistes qui sont annoncés pour l'édition 2022 du festival, 8 seulement sont des femmes. Simple hasard musical ou erreur de casting ? L'échevin de l'Égalité Femme-Homme estime en tout cas qu'un effort doit être réalisé. Elle réclame un groupe de travail pour résoudre ce problème à l'avenir. Notamment car le festival bénéficie d'un "solide subside".

"En effet, en ma qualité d’Echevine de l’Égalité Femmes-Hommes de la Ville de Liège, ceci m’interpelle", a-t-elle fait savoir aux organisateurs. "J’ai bien pris connaissance de vos initiatives, à savoir la mise en place d’un plateau 100% féminin sur la scène Walifornia Park, la collaboration avec le projet français « Rappeuses en Liberté » et votre intention de vous impliquer davantage pour plus d’inclusivité au sein de la programmation. Je note également que, contrairement à ce qui a été dit au préalable, vous n’êtes pas signataire de la charte Scivias. Je peux reconnaitre le biais de genre qui existe sur la scène urbaine/hip hop et je n’ai pas l’obsession du quota, mais je pense que nous pouvons et devons faire davantage. En effet, le Festival « Les Ardentes », qui bénéficie d’un solide subside communal et d’un appui local depuis sa création, est intimement lié à la Ville de Liège. Par conséquent, le Festival doit assumer son rôle d’acteur de premier plan dans la promotion de l’égalité des genres, à commencer par une programmation volontaire".

Et l'échevin de suggérer la mise ne place d'un groupe de travail avec des acteurs et actrices de terrain "afin de vous donner les outils de réflexion appropriés pour faire ensemble les statistiques de demain plutôt que subir celles d’aujourd’hui. Le but serait ainsi de questionner raisonnablement tous les aspects du Festival pour faire de celui-ci un véritable fer de lance de l’inclusivité et répondre à la préoccupation manifeste qui s’exprime. Mon cabinet se tient à votre disposition pour l’organisation pratique d’une telle initiative".