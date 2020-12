Des incidents se sont produits ces derniers jours sur le parking ou à l'intérieur du bâtiment Ikea, rendant la situation problématique: "Ce week-end, la zone de police de Grâce-Hollogne/Awans a contrôlé les magasins de la commune. Elle a constaté que des mesures étaient appliquées par l'enseigne mais qu'elles n'étaient pas respectées par l'ensemble des clients. Lors du contrôle à l'entrée du bâtiment, certaines personnes faisaient mine de ne pas se connaître et se rassemblaient par après dans les rayons pour réaliser leurs achats", explique le bourgmestre.

Comme le précise Sudpresse, des bagarres ont également éclaté dans les files et les remarques faites par les agents de police n'ont pas été entendues: "Des rappels à la loi ont été effectués et le gérant du magasin se rend bien compte du problème. Une réunion est organisée lundi afin de trouver une solution permettant au magasin d'accueillir les clients en sécurité. Il faut conscientiser et sensibiliser la population pour éviter une fermeture administrative de l'établissement", avertit Thibaud Smolders.