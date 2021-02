La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt dans lequel elle estime que l’État belge pourrait être tenu pour responsable de la libération de Nordine Amrani, auteur de la fusillade commise en 2011 sur la place Saint-Lambert à Liège et qui a coûté la vie à six personnes et provoqué environ cent trente victimes.

Le tribunal civil de Liège a posé six questions à la Cour constitutionnelle à la suite de la demande de plusieurs victimes de reconnaître l’État belge comme responsable des faits commis par Nordine Amrani, un libéré conditionnel, le 13 décembre 2011.