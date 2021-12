Il y a 10 ans, Nordine Amrani commettait l’impensable au cœur de la Cité ardente.

Gabriel Leblond, 17 mois, Mehdi Nathan Belhadj, 15 ans, Pierre Gérouville, 17 ans, Laurent Kremer, 20 ans et Claudette Deremier, 75 ans… Cinq personnes qui ne se connaissaient pas mais qui, ce 13 décembre 2011, ont dramatiquement perdu la vie, sous l’assaut d’un homme… qui avait perdu la raison. Ce jour-là, Nordine Amrani, repris de justice de 33 ans, avait décidé de vider ses chargeurs sur la foule, ses grenades, toute sa haine.

Dix ans plus tard, les proches des victimes de la tuerie de la place Saint-Lambert se sont réunies face à la stèle commémorant ce terrible drame. Parmi eux, Fabien Gérouville, papa de Pierre, ne mâche pas ses mots, à l’égard de la justice notamment. "Ce qui prime, dix ans plus tard, c’est toujours la douleur bien sûr", explique-t-il, "mais ce qui me heurte c’est que dans beaucoup d’affaires de ce type, on constate des manquements, des informations qui ne passent pas. Aujourd’hui, je peux entendre beaucoup de choses mais lorsqu’il y a récidive et que rien n’est fait, ça, je ne peux pas l’accepter. Or c’est un problème récurrent qui se répète au niveau de la justice", estime le papa de Pierre qui était alors élève en 5e au collège Saint-Barthélemy de Liège.