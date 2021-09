Mobilité L’éclairage est en phase test mais la mi-octobre reste la date de remise en service…

La nouvelle est tombée il y a quelques jours : le très attendu tram de Liège ne sera pas mis en service avant août 2023… Initialement, la date d’octobre 2022 avait été évoquée mais depuis, le Covid est passé par là et, cet été, les inondations… cette mise en service a été reportée à mai 2023 et désormais à août. Ce qui n’arrange rien au quotidien de milliers de Liégeois qui vivent avec les chantiers depuis trop longtemps.

Ce mardi 14 septembre, une réunion rassemblant tous les acteurs impliqués dans ce dossier se déroulera avec Tram’Ardent notamment ; il s’agit de définir plus concrètement, le planning complet des prochains mois au niveau des travaux du tram.

Mais si d’aucuns regardaient surtout le chantier du tram, un autre chantier, de crise lui, s’est invité cet été à Liège : celui de la remise en service du tunnel de Cointe (liaison A 602), toujours fermé entre Angleur et le Val Benoît. Pour rappel en effet, les eaux de l’Ourthe et de la Vesdre, en débordant, ont littéralement englouti le tunnel dans sa portion en rive droite de la Meuse, affectant l’intégralité des locaux techniques. Aujourd’hui encore, même si le chantier avance bien des opérations d’assèchement sont toujours en cours. Impossible pour la Sofico d’être plus précis qu’en annonçant une réouverture (partielle), à la mi-octobre.

"L’objectif est