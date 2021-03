Éducation La vice-rectrice fait le point sur la situation des étudiants, épinglant leur résilience.

Ces derniers temps, ce sont les jeunes qui se sont fait le plus souvent entendre. Et ce eu égard à une crise sanitaire inédite qui perdure depuis plus d’un an. Parmi eux, les étudiants, universitaires en l’espèce, doivent y faire face.

De quoi faire en sorte que les autorités de l’ULiège, une fois passé le choc des premières annonces, s’adaptent. C’est ainsi notamment que, selon la vice-rectrice Anne-Sophie Nyssen, des dispositifs de soutien ont été mis en place voire renforcés.

"Il a fallu faire avec les contraintes qui nous sont imposées et qui perdurent alors que l’on aurait pu espérer un retour à une certaine forme de normalité", estime la vice-rectrice. Laquelle ne nie pas une certaine forme de ras-le-bol dans le chef des étudiants, mettant en avant "une angoisse et une incertitude existantes depuis le premier confinement".