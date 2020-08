Ce lundi matin, des étudiants ont vu leur examen de comptabilité annulé et reporté à l’après-midi. “En fait”, explique Mauricette (prénom d’emprunt), “nous avons passé la partie QCM sans problème et nous devions commencer la partie questions ouvertes à 10 h 30. Mais à ce moment, nous avons été dans l’impossibilité de nous connecter. Les questions n’apparaissaient pas. Comme d’habitude dans ces cas-là, beaucoup d’étudiants ont pris contact avec les services techniques de l’Université et certains ont pu alors se connecter. Toutefois, la majorité est restée en rade. Je vous passe l’énervement, l’énergie perdue inutilement pour en arriver à un mail de l’Université nous disant que l’examen est reporté à 13 heures.”

Une situation qui n’enchante pas Mauricette du tout ! “On perd un temps fou avec ces problèmes techniques. En plus de cela beaucoup d’étudiants ont un examen demain matin comme, par exemple, un examen de comptabilité. Ces manquements minimisent nos chances de réussite et c’est vraiment dommage.”