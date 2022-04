Après deux jours de vote, les deux candidats au poste de recteur sont enfin fixés et doivent être probablement un peu déçus. Et pour cause, aucun des deux n'a obtenu assez de suffrages pour remporter le scrutin. Un second tour est donc d'ores et déjà prévu. II aura lieu les 10 et 11 mai prochains.

En effet, pour être élu, le ou la candidat·e doit obtenir plus de 50% des votes exprimés pondérés. Un vote valablement exprimé est un vote en faveur d’un candidat ou en faveur de "personne". (Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte).

Et au vu de ces calculs, Jean Winand a obtenu 40,47 % des suffrages et Anne-Sophie Nissen a rassemblé 48,43 % des votes. Les votes "à personne" ont, quant à eux, totalisé 11,10 % des suffrages.

Pour rappel, le vote se déroule selon le suffrage universel pondéré, les voix du personnel académique comptant pour 65%, celles du personnel scientifique pour 10%, celles du personnel administratif pour 10%, celles des étudiant·es pour 15%. Le futur recteur ou la future rectrice prendra ses fonctions le 1er octobre 2022 pour un mandat de 4 ans.

Voici les résultats dans le détail :

Taux de participation

Personnel enseignant : 85,18%

Personnel scientifique : 57,12%

Personnel administratif, technique et ouvrier : 76,34%

Étudiant·es : 22,93%





Résultats par corps électoral

M. Jean WINAND : 44,80%Mme Anne-Sophie NYSSEN : 44,98%Á personne : 10,22%M. Jean WINAND : 36,25%Mme Anne-Sophie NYSSEN : 51,79%Á personne : 11,95%M. Jean WINAND : 28,41%Mme Anne-Sophie NYSSEN : 58,11%Á personne : 13,48%M. Jean WINAND : 32,58%Mme Anne-Sophie NYSSEN : 54,70%Á personne : 12,72%