Enfin, ce qui précède permettra à Intradel d'introduire, auprès de la commune, une "simple" déclaration de permis de classe 3 (exploitation) et non une demande de permis de classe 2 (construction et exploitation) au processus plus complexe.



Dans la foulée, le CA d'Intradel tient à rappeler qu'en aucun cas l'intercommunale ne fustige les communes rurales au profit des communes urbaines comme il a été entendu à de nombreuses reprises ces dernières semaines mais qu'en matière d'équité d'équipement, la réflexion de l'intercommunale porte toujours sur les 72 communes sans jamais faire de préférence pour un type de commune ou un autre.



"Ceci est d'autant plus vrai que dans son plan stratégique 2020-21-22, Intradel prévoit de créer une maison "Zéro Déchet" en Hesbaye" explique-t-on à l'Intercommunale.



Signalons encore que, des contacts entre la commune et Intradel, il ressort que le recyparc devrait rester accessible pendant la durée des travaux.







C'est une bonne nouvelle qui est a été rendue publique, ce mardi matin par l'intercommunale de collecte de déchets Intradel. Elle concerne le Recyparc de Wasseiges qui ne fermera pas ses portes.En effet un accord entre le Collège communal et Intradel a été entériné à l'unanimité ce mardi par le Conseil d'administration de l'Intercommunale.L'accord tient en 3 points : D'abord, il stipule que la commune prendra en charge les travaux de remise en état des sanitaires. Ensuite, l'accord prévoit que le local "DSM" (déchets spéciaux des ménages qui représente moins de 7% des apports à Wasseiges) est supprimé ce qui permettra de ne pas faire de travaux importants (pour cette fraction, ce sont donc vers les recyparcs de Burdinne et de Hannut que pourront se diriger les habitants de Wasseiges).