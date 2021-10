Selon Natagora, un aigle royal adulte a été observé dans le Condroz liégeois en début de semaine. Une annonce qui semble être une excellente nouvelle...

En effet, "j'usqu'en 2015, l'aigle royal était vraiment très rarement observé en Belgique", souligne-t-on du côté de Natagora, qui oeuvre à la préservation de la nature, plus particulièrement en Wallonie et à Bruxelles. Depuis lors, on en observe au moins un chaque année... Mais d'où viennent-ils ?

"S'il s'agit parfois d’individus échappés de fauconnerie, comme en 2018, il semble toutefois qu'il existe une réelle augmentation des données chez nous et ailleurs", poursuit Natagora.

Des données à suivre, incontestablement, dans les prochaines années!

Pour en apprendre davantage sur les observations réalisées et où elles ont eu lieu: https://observations.be/.