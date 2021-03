Liège Dans le célèbre quartier festif, pas de take away... depuis mars 2020, c’est morne plaine.

Combien de dépôts de bilan ? Aucun en fait, mais cela ne veut rien dire. Pour déposer le bilan, il faut encore "faire" le bilan. Or depuis un an, il ne se passe plus rien ici".

Ce 14 mars en effet, cela fera précisément un an que le plus célèbre quartier festif du pays, le Carré à Liège, n’aura plus accueilli une guindaille étudiante, un an que les ruelles étroites et généralement bondées sont devenues des impasses, vides de tout. Un patrimoine immatériel à l’agonie.

Ce quartier, Fredéric Rinné (Fredo pour les intimes), le connaît comme sa poche, en tant que président de l’ASBL HoreCarré mais aussi comme gérant de cafés. Depuis peu, il est la tête de l’Alambic et du Tête de bœuf, salle de concerts et de fêtes, tristement laissée sous perfusion depuis mars 2020. S’il ne peut aujourd’hui dresser un diagnostic complet de la situation dans le Carré, c’est parce que le patient est encore dans le coma. Et le réveil risque d’être catastrophique.

"À ce jour, seul le Mouton Blanc a