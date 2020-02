Un incendie provoqué par l’explosion d’une bonbonne de gaz a ravagé une étable.

Ce samedi soir, aux alentours de 21 h 30, les pompiers de la zone d’intervention liégeoise ont été appelés à se rendre à hauteur de la rue des Trixhes à Sur-les-Bois, sur l’entité territoriale de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse, en province de Liège.

Une bonbonne de gaz de 40 kg située à l’arrière d’une étable avait explosé, provoquant un important incendie dans le bâtiment en question, qui abritait plusieurs animaux.

Lorsque les services de secours sont arrivés sur place, de nombreux riverains étaient en train de tenter de sauver les animaux qui étaient au milieu des flammes.

Les pompiers sont finalement parvenus à sécuriser les lieux et ont réussi à sauver et à évacuer, avec l’aide de la cellule Animal Rescue Team de la zone de secours Hesbaye, les chevaux et les chiens qui se trouvaient dans le bâtiment. Malheureusement, un âne n’a pas pu être sauvé. Il a péri dans l’incendie.

Aucun être humain n’a été blessé au cours du sinistre. Personne ne se trouvait dans le bâtiment au moment du déclenchement de l’incendie.

Les pompiers sont rentrés à la caserne vers deux heures du matin ce dimanche. Ils ont cependant dû revenir sur place environ une heure plus tard car le feu reprenait. La situation a finalement pu être maîtrisée par la suite.