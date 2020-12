La Manivelle est un centre de soins dédié aux enfants de 2 à 7 ans qui présentent des troubles du spectre autistique et des troubles de l'attachement. Afin de pouvoir acquérir un véhicule adapté aux besoins du centre, Cécile Pirard, psychologue directrice administrative chez La manivelle a lancé un GoFundMe.

Installée à Jupille, La Manivelle est une institution qui propose un traitement pluridisciplinaire (psychomotricité, logopédie, psychothérapie...) aux enfants présentant un trouble du spectre autistique. Son travail vise avant tout à aider ces enfants à apprivoiser le monde extérieur (les bruits, les surprises, la nouveauté, l'agitation, l'attente...), à le comprendre, et l'accepter.

"Ce dévouement demande un réel investissement en temps, en énergie ainsi qu'en moyens financiers. Aujourd'hui, le centre a besoin d'un véhicule pouvant conduire 6 enfants et 3 adultes. Ce véhicule faciliterait l'accès en toute sécurité aux activités extérieures : hippothérapie, promenades en forêt, snoezelen, balades en vélo, piscine... et permettrait d'en imaginer d'autres. En raison de la crise sanitaire, ce besoin est devenu plus qu'une nécessité", explique la directrice.



Par l'accompagnement individuel qu'il propose, le centre entend permettre aux enfants d'écouter, courir, sauter, jouer librement et explorer sereinement le monde qui les entoure. "Tout cela ne peut se faire que dans certaines conditions de sécurité".

C'est pourquoi La Manivelle fait appel au don, "du plus petit don au plus important. Ce sont les petits patients ainsi que leurs familles qui profiteront de la générosité des donateurs".