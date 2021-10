Depuis presque 30 ans, "Verviers ma ville… solidaire" vient en aide aux plus démunis de la Cité lainière. Inutile du préciser qu’après ces inondations de juillet dernier, les besoins sont encore bien plus importants que d’habitude, et pas seulement, ici, en denrées alimentaires.

Car après ce tsunami estival qui a ravagé des quartiers entiers, il faut se reconstruire. Mais comment et avec quels euros quand on est démuni ou quand on est une structure sociale qui aide les démunis ? C’est pourquoi l’équipe de "Verviers ma ville" lance "Verviers se reconstruit !" depuis ce vendredi.

[...]