Ce mercredi, le service des Plantations de la Ville de Liège a planté un arbre dans le square de la place Saint-Jacques... un de plus et "le fruit d'une belle collaboration entre le comité de quartier Avroy Saint-Jacques, les habitants du quartier et les services de la Ville", s'est réjouit l'échevin Gilles Foret, en charge de la Transition écologique à Liège, qui en a donc profité pour rappeler l'objectif du plan Canopée, lancé voici quelques mois.

"Il s'agit en effet de planter 24.000 arbres sur le territoire de la Ville de Liège d'ici 2030", indique l'échevin... Le plan Canopée, c'est une arme "naturelle" et qui se veut efficace contre le réchauffement climatique en ville. "Car végétaliser la ville permet de réduire son empreinte"... l'un des effets de cette végétalisation étant la limitation des îlots de chaleur dans des milieux urbains parfois trop "minéraux"…