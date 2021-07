On le sait, pour les personnes aux revenus modestes, la facture énergétique est très souvent difficile à assumer. Elle l’est d’autant plus lorsque les habitations occupées sont de véritables passoires en termes d’isolation.

C’est pour lutter contre ce phénomène que la Ville de Liège vient de débloquer un budget de 80 000 euros. Grâce à cet argent, les citoyens liégeois vont pouvoir bénéficier en 2021 d’un nouveau subside leur permettant de réaliser des économies d’énergie et bénéficier de primes de la Wallonie.

Cette action appelée audit à 0 € va permettre aux ménages concernés d’obtenir un rapport d’audit logement gratuitement en vue de faire réaliser des travaux économiseurs d’énergie.

En effet, l’intervention via "Liège Énergie" permettra le préfinancement de la prime accordée par la Wallonie couvrant une partie du coût de l’audit, l’octroi d’une prime complémentaire d’un montant correspondant au solde du coût de l’audit.

L’accompagnement en matière d’obtention des financières de la Wallonie (primes, prêts) reste gratuit pour l’ensemble des ménages.

Pour rappel, "Liège Énergie" a été créée en 2005 et rassemble les acteurs publics du logement actifs à Liège. Au travers d’actions d’information et de sensibilisation concernant les aides, les comportements et les investissements, elle développe des initiatives locales visant à réduire durablement la consommation d’énergie de tous les citoyens liégeois.

Infos : 04/221.56.40 ou via un mail à l’adresse : info@liegeenergie.be ou encore en visitant le site Web : https://www.liegeenergie.be.