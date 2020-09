Politique La ministre de l’Emploi répond aux interrogations du député Ecolo...

Une fois de plus, le député hutois Rodrigue Demeuse (Ecolo) a interpellé ce mardi dans deux commissions du Parlement wallon. Et ce au sujet de la reconversion du site nucléaire de Tihange et de ses travailleurs.

"Mon objectif était de sensibiliser le gouvernement à l’enjeu que représente la sortie du nucléaire pour le bassin hutois", explique ce dernier. Et d’estimer que les réponses qu’il a reçues des ministres de l’Emploi et de l’Économie sont plutôt intéressantes.

"On sent une véritable prise de conscience et une volonté de se mobiliser", souligne l’élu hutois, lequel se dit convaincu que le travail de sape mené par Ecolo au niveau régional mais également fédéral (sur d’autres points) commence à porter ses fruits.

Concernant la question de l’emploi, environ 1 000 personnes étant dépendantes de la centrale de Tihange, la mise en place d’une