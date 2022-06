Un incident a eu lieu ce mercredi en début d'après-midi, vers 13h15, sur la piste principale de Liège Ariport. Un avion d'entraînement BE20 d'ASL Jet Netherlands, qui réalisait des "posés-décollés", n'a pu sortir son train d'atterrissage et s'est posé assez brutalement sur la piste, indique l'aéroport.

Les pompiers de l'aéroport sont intervenus et ont arrosé de mousse l'avion pour éviter un incendie.

Plus de peur que de mal pour le pilote instructeur et l'élève qui n'ont pas été blessés "mais les dégâts à la piste principale doivent être évalués". L'avion, quant à lui, a des dégâts au niveau des hélices.



La piste principale 04R/22L est fermée, l'aéroport reste ouvert et les avions utilisent la piste de contingence. Plusieurs avions longs courriers sont en attente et les services de l'aéroport et de la Direction Générale du Transpor Aérien travaillent pour évacuer l'avion et estimer les dégâts.

© LIEGE AIRPORT

