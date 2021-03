"J’ai déjà mis une fessée à ma fille, mais ce n’est pas ce qui est décrit là. C’est une claque thérapeutique."

Un homme âgé de 40 ans, encourt six ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des attentats à la pudeur, des coups et blessures sur les trois enfants de sa compagne et de viol sur l’aînée âgée de 8 ans. Lorsque la maman travaillait, il s’occupait des deux filles et un garçon.

(...)