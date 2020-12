C'est un véritable drame qui s’est joué, mercredi soir, rue Douffet, à Liège.

En début de soirée, une jeune femme enceinte a appelé son compagnon parce qu’elle se sentait mal. Les contractions sont venues et la dame était sur le point d’accoucher. Le souci, c’est que la dame et son compagnon ne parlent pas du tout français et quelques mots d’anglais.

Le couple n’a donc pas appelé les secours, mais tout juste un ami. À l’arrivée de ce dernier, la maman avait accouché apparemment à même le sol. On a en effet retrouvé du sang frais et le cordon ombilical. Elle était toutefois parvenue à remonter sur son lit et était avec son bébé, entouré d’une couverture.

Mais la température du bébé était très basse à tel point que l’ami a appelé les urgences. Les secouristes sont enfin arrivés et n’ont pas pu faire grand-chose pour le petit garçon. Ce dernier a été transporté à l’hôpital de la Citadelle où, vers 23 h 30, on a prononcé son décès.

Le couple a été interrogé ce jeudi matin et le dossier a été mis à l’instruction pour homicide involontaire. Il s’agit en effet d’y voir plus clair sur les circonstances du décès du bébé et ce, même si pour l’instant, il n’est pas question d’un geste volontaire. Une autopsie de l’enfant devrait avoir lieu ce vendredi.