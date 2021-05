eNVIRONNEMENT La partie du site réservée à l’écopâturage sera désormais gérée par le DNF.

Loin de l’activité logistique et industrielle en cours entre la Meuse et le Canal Albert, à Oupeye (Hermalle), 40 hectares du Trilogiport sont réservés au développement de la biodiversité… et c’est précisément une partie de cette zone qui devrait donc être prochainement transformée en écopâturage a-t-on appris il y a peu.

Pour le député PS Mauro Lenzini (ex-bourgmestre d’Oupeye), cet aménagement constitue l’une des réponses "suite à un fauchage catastrophique réalisé l’an dernier en période de nidification". Désireux de ne pas voir ce nouveau projet être "mal géré", le député socialiste a adressé une question à la ministre Céline Tellier, afin de savoir comment l’écopâturage serait mis en œuvre. La ministre lui a répondu ce mardi… Ce ne sont plus les Voies hydrauliques qui géreront le site et l’appel est fait… à un berger local.

Comme l’indique Céline Tellier en effet, "sur certains espaces ouverts, le pâturage extensif a été identifié comme l’option la plus efficace pour éviter leur recolonisation par des ligneux. Le SPW MI a donc fait poser des clôtures de manière à délimiter les enclos qui n’étaient pas encore clôturés".