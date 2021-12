Du côté de Waremme, dans son atelier de Lantremange, Jean-Marie Dessard réalise les portraits de personnalités… en chocolat. Lui qui a été baptisé le "virtuose du chocolat" par André Franquin, le père de Gaston Lagaffe. À travers sa fondation "Chocolat&Sucre d’Art", il entend promouvoir l’image du sucre et du chocolat belge, tant sur le plan gustatif que dans son aspect artistique.

Une passion pour le chocolat qu’il souhaite non seulement partager mais aussi mettre au service des enfants "qui ne sont pas gâtés par la vie", histoire de leur mettre un peu de baume au cœur. C’est ainsi que l’opération "Noël chocolaté" a vu le jour. Celle-ci consiste à vendre 1 000 packs composés de trois tablettes de chocolat (chocolat noir bio 70 %, chocolat noir bio 70 % goût gingembre et chocolat noir bio 70 % goût spéculoos). Et cerise sur le gâteau, un billet d’or d’une valeur de 1 000 € s’est glissé dans l’une des tablettes !

Les fonds ainsi récoltés permettront de confectionner des colis de douceurs chocolatées qui seront distribués à des enfants hospitalisés, placés dans des foyers ou qui transitent par d’autres institutions.

L’an dernier, plus de 5 400 enfants, en Wallonie et à Bruxelles, ont ainsi pu en bénéficier !

Voilà de quoi se faire plaisir tout en participant à une bonne action ! Et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de découvrir ce fameux billet d’or… Pour commander votre pack au prix de 19,90 € : www.fondationchocolat.be.