Près de 4 millions d'€, c'est à ce montant que se sont clôturés les comptes 2020, à l'exercice ordinaire. Un montant tout à fait exceptionnel au regard de l'évolution des résultats des dernières années, selon l'échevin en charge des finances, Walther Herben. "", a-t-il souligné ce lundi soir, lors du conseil communal.

"C'est une bonne chose pour la commune car cela nous permettra de mieux assurer la suite face aux conséquences économiques de la crise sanitaire que l'on annonce désastreuses", poursuit Walther Herben.



Du coup, sur base de ces bons résultats, il a été décidé d'inscrire des provisions au budget communal 2021 à hauteur de 850 000 € et ce, en faveur du CPAS. L'objectif est ainsi de se prémunir "contre les aléas futurs"...

Mais comment expliquer ce boni de près de 4 millions d'€? En fait, la crise sanitaire n'y est pas étrangère, du moins en partie... Et pour cause, en raison de la pandémie et des mesures visant à limiter la propagation du Covid-19, divers événements et activités n'ont pu avoir lieu. On pense notamment aux fêtes et voyages des pensionnés ou encore aux voyages scolaires. "Mais ceci n'explique même pas la moitié du résultat. Le reste est dû aux actions qui sont menées depuis quelques années pour mieux gérer les dépenses et optimaliser les recettes", relève l'échevin des Finances.

Un autre point de l'ordre du jour qui mérite d'être évoqué, d'autant que cette matière continue de faire débat au sein de la population ansoise, ce sont les déchets ménagers... Pour la collecte des déchets, Ans a adopté le système des conteneurs à puce depuis le 1er janvier 2021. Partant de zéro, la commune avait pris comme référence les dispositions prises en la matière dans les communes voisines lorsqu'il fut question de fixer les quotas de kilos compris dans la taxe forfaitaire. "C'est ainsi que, pour les déchets organiques (conteneur vert), le poids maximum par habitant et par an a été fixé à 35 kg et ce, avant que n'intervienne la facturation complémentaire de 0,08 € par kilo excédentaire. Nous avions fixé ce nombre sachant qu'il varie de 25 à 40 kg dans les communes voisines utilisant le conteneur", précise Walther Herben, également en charge de la politique des déchets.

Sur base des statistiques désormais disponibles depuis le passage aux conteneurs à puce, il apparaît que ce quota de 35 kg n'est pas tenable "sans recourir au compostage et en continuant à consommer des produits frais".

"D'une part, il n'est pas possible pour tout le monde de pratiquer le compostage et, d'autre part, il faut, pour des raisons évidentes de santé publique, encourager l'utilisation de produits frais plutôt que de surgelés. De plus, le but ultime n'est surtout pas de taxer, envers et contre tout, celles et ceux qui consentent déjà des efforts importants pour le tri de leurs déchets ménagers", souligne-t-il.

Dès lors, il a été décidé de faire passer le quota maximum compris dans la taxe forfaitaire, pour les déchets organiques (conteneur vert), de 35 à 60 kg par an et par habitant! Une disposition qui a été votée, hormis le groupe Ecolo, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Quant aux déchets tout-venant (conteneur noir), le poids inclus dans la taxe forfaitaire reste fixé à 55 kg par habitant et par an.