Herstal Le collège renforce les aides sociales et celles aux secteurs en difficulté.

Comme d’autres villes en cette fin d’année, le collège communal a présenté le budget 2021 de la Ville de Herstal lors du conseil communal de ce vendredi soir. Un budget présenté "à temps, à l’équilibre, avec un soutien massif aux secteurs les plus touchés par la crise, le renforcement du soutien au CPAS et la revalorisation de salaires", a souligné le bourgmestre en titre et ministre du Budget Frédéric Daerden.

À l’ordinaire, les recettes s’élèvent à 69,825 millions d’euros et à 67,633 millions pour les dépenses, avec un boni à l’exercice propre de 818 000 euros. Comme pour 2020, la Ville avance sans réserve. Les dépenses augmentent au niveau du personnel suite à de nouveaux engagements tandis qu’elles diminuent légèrement au niveau du fonctionnement. La dotation allouée au CPAS augmente de 124 012 euros tandis que les transferts (Urbeo, pompiers, Intradel) diminuent de 208 797 euros.

Alors que la Ville a dû faire face en 2020 à des dépenses Covid avec un impact total de 550 000 euros, ces dépenses sont poursuivies au budget 2021 avec une exonération de taxes (40 000 euros), des primes directes aux commerçants (160 000 euros), des chèques commerces (100 000 euros), des primes aux clubs sportifs (95 000 euros) pour un impact total de 395 000 euros, soit un impact cumulé de 945 000 pour 2020-2021.