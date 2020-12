Liège Le CDH votera contre le budget liégeois de 2021 qu’il juge

La tâche des communes n’est, faut-il le rappeler, pas aisée en cette fin d’année 2020 relativement à la constitution de leur budget pour l’année 2021. Avec une crise qui a fait fondre de nombreuses recettes et la perspective d’une relance économique fragile, il a fallu serrer la vis à de nombreux niveaux. Ainsi à Liège, l’échevine des Finances Christine Defraigne rappelait ce vendredi que, "parmi les éléments de recettes qui ont rendu l’exercice difficile, il faut noter la baisse de 1,5 million des dividendes. Ceux-ci ne s’élèvent plus qu’à 4,2 millions alors qu’ils s’élevaient à 17 millions en 2006. En 15 ans, ils ont donc été divisés par 4".

Mais pour le CDH liégeois, ce contexte particulier dans lequel sera voté le budget (lundi et mardi), n’est pas une raison pour dire "Amen" à tout. Benjamin Bodson, conseiller CDH, estime que le budget liégeois tel que présenté est un budget "du passé, incomplet, incohérent et, surtout, qui voile la réalité".

"Nous estimons en effet que nous ne sommes pas face à un budget d’avenir dans un contexte qui devrait pourtant permettre de recommencer avec une base zéro, comme annoncé. Mais ce n’est pas le cas. L’échevine des Finances évoque souvent ces petits ruisseaux qui font de grandes rivières mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu’il n’y a tout simplement pas de petits ruisseaux, peu de nouveautés y figurent, peu de choses bougent"…