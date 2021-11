Commerces Un montant de 3,9 millions d’euros destiné à aider les commerçants a été validé lundi.

Un peu de beurre dans les épinards pour TOUS les Liégeois… c’est ce qui a été voté ce lundi soir, en séance publique du conseil communal de Liège. En mobilisant un montant de 3,9 millions d’euros en effet, l’échevine du Commerce Élisabeth Fraipont a tenu à convertir cette somme en autant de chèques qu’il n’y a de citoyen liégeois en vie. D’ici les fêtes de fin d’année, chaque Liégeois, du plus jeune au plus âgé, recevra donc un chèque de 20 euros. Attention, ce dernier est à dépenser dans les commerces liégeois, à l’exception des bureaux de jeux et de tabac ainsi que des vendeurs de cigarettes électroniques.