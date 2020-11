Ce lundi 16 novembre, un call center gratuit "Liège Solidaire" (0800/43.436.) sera mis à disposition des Liégeois, a annoncé le collège de la Ville ; il sera accessible de 9 h à 17 h. Avec la crise, de nombreuses personnes vivent en effet des situations difficiles. Ce numéro est destiné à combattre la solitude aggravée des personnes isolées. "La volonté du Collège est d’offrir aux citoyens une écoute et une orientation face aux problèmes qu’ils rencontrent en cette période", explique l’échevine Julie Fernandez-Fernandez. Pour le moment, le call center se compose d’un service Alerte Seniors qui offrira une écoute aux seniors liégeois et si besoin pourra rediriger ceux-ci vers un service partenaire spécialisé dans l’appui psychosocial, d’un service Soutien jeunes où les appels seront pris en charge par la MAdo et le Centre J, d’un lien vers le Service transport urgent ELIS du CPAS et d’un service Cellule Covid Ville de Liège et CPAS… "D’autres menus pourront être ajoutés au besoin, en fonction des mesures décidées par le Comité de concertation, l’évolution de la situation sanitaire ou des besoins qui pourraient être identifiés", précisent les autorités. Au mois de juin, tous les Liégeois de plus de 75 ans ont été contactés pour leur demander s’ils souhaitaient figurer dans la base de données Alerte Seniors. Actuellement 4 022 seniors liégeois sont déjà inscrits dans la base de données qui leur permettra de recevoir des messages d’alerte ou de prévention via Be-Alert.